Даниэль Кормье: Гэтжи – самый опасный соперник в карьере Хабиба

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о выступлении Джастина Гэтжи.

Напомним, 25 октября он сразится с обладателем титула в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Их поединок возглавит турнир UFC 254.

«У Гэтжи хороший уровень борьбы. Он умеет защищаться от прохода в ноги. Да, он не использует свои навыки, но я знаю, на что он способен.

У Джастина крепкая челюсть и феноменальная выносливость. Что касается его ударной техники, то вы сами все знаете. Тут и говорить не о чем.

Думаю, это самый опасный соперник в карьере Хабиба», – сказал Кормье, чьи слова приводит ESPN.