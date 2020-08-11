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11 августа 13:19
автор: Артур Гичунцев

Даниэль Кормье: Гэтжи – самый опасный соперник в карьере Хабиба

Американец стал обязательным претендентом на титул, одолев Тони Фергюсона.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о выступлении Джастина Гэтжи.

Напомним, 25 октября он сразится с обладателем титула в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Их поединок возглавит турнир UFC 254.

«У Гэтжи хороший уровень борьбы. Он умеет защищаться от прохода в ноги. Да, он не использует свои навыки, но я знаю, на что он способен.

У Джастина крепкая челюсть и феноменальная выносливость. Что касается его ударной техники, то вы сами все знаете. Тут и говорить не о чем.

Думаю, это самый опасный соперник в карьере Хабиба», – сказал Кормье, чьи слова приводит ESPN.

источник: «Советский спорт»
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Даниэль Кормье: Гэтжи – самый опасный соперник в карьере Хабиба
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