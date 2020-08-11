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11 августа 17:55
автор: Юрий Нечаев

Менеджер Яна назвал имя следующего соперника россиянина

Дата боя пока неизвестна.

Менеджер бойца смешанных единоборств Петра Яна, Саят Абдрахманов, уверен, что следующим соперником россиянина станет американец Алджамейн Стерлинг.

«Я уверен, что следующим будет Стерлинг. По дате пока тишина. Нужно понять, как тренировочный лагерь планировать. Скорее всего, предложат снова подраться на одном из турниров в Абу-Даби», – сказал Абдрахманов в подкасте PROMMA. KZ в YouTube.

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Всего в активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в ММА (7-0 в UFC).

31-летний Стерлинг провел 22 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 19 побед и потерпел три поражения.

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