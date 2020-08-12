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12 августа 11:40
автор: Артур Гичунцев

Гэтжи – о бое против Хабиба: Очень важно обострить ситуацию в стойке

Боец раскрыл план на поединок с чемпионом.

Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи высказался перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Нет, я не делаю ставку на работу в партере. Я вообще не работаю в борцовском направлении. Хочу делать то, что я умею лучшего всего – обострять поединок в стойке.

Неважно, куда бить – в голову или в корпус. Нужно просто чаще обострять. Это единственный способ одолеть Хабиба», – цитирует Гэтжи MMA Fighting.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 25 октября и возглавит турнир UFC 254.

источник: «Советский спорт»
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