Гэтжи – о бое против Хабиба: Очень важно обострить ситуацию в стойке

Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи высказался перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Нет, я не делаю ставку на работу в партере. Я вообще не работаю в борцовском направлении. Хочу делать то, что я умею лучшего всего – обострять поединок в стойке.
Неважно, куда бить – в голову или в корпус. Нужно просто чаще обострять. Это единственный способ одолеть Хабиба», – цитирует Гэтжи MMA Fighting.
31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.
Добавим, что их бой состоится 25 октября и возглавит турнир UFC 254.