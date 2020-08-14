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14 августа 11:30
автор: Юрий Нечаев

Александр Волков: Совсем скоро объявлю следующего соперника и дату боя

В своем последнем поединке россиянин потерпел поражение.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков начал подготовку к следующему поединку.

«Развиваться можно бесконечно. Самое главное не терять мотивацию и видеть цель. Я уже начал подготовку к своему следующему бою. Совсем скоро объявлю соперника и дату», — написал Волков в Instagram.

Напомним, 20 июня Волков единогласным решением проиграл Кертису Блейдсу. Всего в активе 31-летнего бойца 31 победа при восьми поражениях в ММА.

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