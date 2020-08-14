Александр Волков: Совсем скоро объявлю следующего соперника и дату боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков начал подготовку к следующему поединку.

«Развиваться можно бесконечно. Самое главное не терять мотивацию и видеть цель. Я уже начал подготовку к своему следующему бою. Совсем скоро объявлю соперника и дату», — написал Волков в Instagram.