Александр Волков: Совсем скоро объявлю следующего соперника и дату боя

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков начал подготовку к следующему поединку.
«Развиваться можно бесконечно. Самое главное не терять мотивацию и видеть цель. Я уже начал подготовку к своему следующему бою. Совсем скоро объявлю соперника и дату», — написал Волков в Instagram.
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На фокусе! Развиваться можно бесконечно. Самое главное не терять мотивацию и видеть цель. Я уже начал подготовку к своему следующему бою. Совсем скоро объявлю соперника и дату. Фото: @burchak.nikita #toyotarussia #toyota #ufc #ufcrussia #бои #mma #strelapromotion #strelateam
Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)