Хабиб Нурмагомедов: Гэтжи - достойный соперник. У меня нет к нему никакой неприязни

Российский боец смешанных единоборства Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к американцу Джастину Гэтжи, с которым должен провести свой следующий бой.

«С Гэтжи мы знакомы давно. У меня к нему никакой неприязни нет. Он хочет быть лучшим и я это уважаю. Он достойный соперник. Вы видели, что он сделал с Фергюсоном. Мы выйдем в октагон, сделаем свое дело, пожмем руки и уйдем», — цитирует Хабиба «Советский спорт».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

В активе американца 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.