Хабиб Нурмагомедов: Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что заинтересован в бое с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет, это был бой мечты моего отца. В апреле подраться с ним было бы идеально. Если он согласится, бой будет. С моей стороны и со стороны UFC интерес есть», - передает слова Хабиба «Советский спорт».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

39-летний Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. В активе канадца 26 побед при двух поражениях в ММА.