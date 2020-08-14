Хабиб Нурмагомедов: Конечно, я радовался победе Яна над Алдо

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что болел за Петра Яна в поединке с бразильцем Жозе Алдо.

«Я Петра знаю лично, он мой соотечественник, конечно, радовался его победе. Был грамотный, хороший бой. Его мотивация и стремление стать чемпионом были намного выше, чем у соперника.

Сейчас, если не ошибаюсь, ему предстоит бой со Стерлингом. Очень хороший соперник. Я бы ему посоветовал бы чуть меньше отвлекаться и сосредоточиться на тренировочном процессе. Удержать пояс сложнее, чем завоевать», — цитирует Хабиба «Советский спорт».

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Алдо. Всего в активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в ММА (7-0 в UFC).

Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.