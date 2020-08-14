ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 августа 18:31

Скотт Кокер: Встречусь с Федором Емельяненко и спрошу, насколько для него важен реванш с Вердумом

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил о возможном реванше между Федором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.

- Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Федором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит, - цитирует Кокера ТАСС.

Напомним, что первый бой между Емельяненко и Вердумом состоялся в июне 2010 года и завершился победой бразильца.

Добавим, что в активе Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья, на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Первая ракетка мира Джокович объявил о своём участии на US OpenТурнир в Праге покинули Павлюченкова, Грачёва и АлександроваСтартовали продажи детских умных часов MiTu Kids Watch 4X от XiaomiТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Скотт Кокер: Встречусь с Федором Емельяненко и спрошу, насколько для него важен реванш с Вердумом
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил о возможном реванше между Федором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.
14.08.2020 18:31
ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конечно, я радовался победе Яна над Алдо
Россиянин продолжает подготовку к бою с Джастином Гэтжи.
14.08.2020 12:44
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет
Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.
14.08.2020 12:22
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Гэтжи - достойный соперник. У меня нет к нему никакой неприязни
Бой запланирован на 24 октября.
14.08.2020 12:15
ММА
автор: Юрий Нечаев
Александр Волков: Совсем скоро объявлю следующего соперника и дату боя
В своем последнем поединке россиянин потерпел поражение.
14.08.2020 11:30
ММА
автор: Юрий Нечаев
Джастин Гэтжи – о бое с Нурмагомедовым: Готов умереть в октагоне
Американец Джастин Гэтжи считает, что бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым может полностью изменить его жизнь.
13.08.2020 23:21
ММА
Ванзант подписала контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC
Бывший боец UFC Пейдж Ванзант подписала контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC.
12.08.2020 23:15
ММА
Боец ММА Алексей Кудин был задержан в Белоруссии
Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин был задержан в Молодечно.
12.08.2020 20:23
ММА
Хабиб – о заявлении Гэтжи: Мне нравится его самоуверенность. Это будет бой года
Ранее американец пообещал устроить «рубку» в стойке.
12.08.2020 13:38
ММА
автор: Артур Гичунцев
Куцелаба снялся с боя с Анкалаевым, у него обнаружили коронавирус
Первый поединок завершился в пользу россиянина.
12.08.2020 12:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика