Скотт Кокер: Встречусь с Федором Емельяненко и спрошу, насколько для него важен реванш с Вердумом

- Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Федором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит, - цитирует Кокера ТАСС.

Напомним, что первый бой между Емельяненко и Вердумом состоялся в июне 2010 года и завершился победой бразильца.

Добавим, что в активе Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья, на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.