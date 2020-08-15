Даниэль Кормье: Победа над Миочичем поставит меня в один ряд с величайшими спортсменами

Американец Даниэль Кормье высказался перед третьим боем против чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича.

«Победа над Миочичем поставит меня в один ряд с величайшими спортсменами в истории», – цитирует Кормье MMAJunkie.

Напомним, их бой возглавит турнир UFC 252, который состоится 16 августа и пройдет в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

За всю карьеру в ММА 41-летний Кормье одержал 22 победы при двух поражениях. На счету 37-летнего Миочича – 19 побед и три поражения.

Добавим, что это будет их третий поединок. В первом бою победителем вышел Кормье, во втором – Миочич.