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15 августа 13:13
автор: Артур Гичунцев

Забит может подраться с Родригесом на одном турнире с Хабибом

Он состоится 24 октября.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, может провести бой против мексиканца Яира Родригеса 24 октября. Об этом сообщает BJPenn.

Уроженец Дагестана должен был подраться с Родригесом в августе, однако, последний снялся с поединка по неизвестным причинам.

Добавим, что 24 октября состоится турнир UFC 254. Он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), а главным событием вечера станет поединок чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

источник: «Советский спорт»
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