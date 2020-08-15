Забит может подраться с Родригесом на одном турнире с Хабибом

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, может провести бой против мексиканца Яира Родригеса 24 октября. Об этом сообщает BJPenn.

Уроженец Дагестана должен был подраться с Родригесом в августе, однако, последний снялся с поединка по неизвестным причинам.

Добавим, что 24 октября состоится турнир UFC 254. Он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ), а главным событием вечера станет поединок чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.