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16 августа 08:29
автор: Артур Гичунцев

Источник: Махачев может подраться с дос Аньосом на одном турнире с Хабибом

Ивент состоится 25 октября.

Российский боец UFC Ислам Махачев собирается провести поединок этой осенью.

Как сообщает Red Fury MMA, промоушен работает над организацией боя против бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Напомним, 28-летний Махачев за всю карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. У 35-летнего бразильца – 29 боев и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Добавим, что главным боем турнира UFC 254, который пройдет 25 октября, станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

источник: «Советский спорт»
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