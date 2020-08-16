Источник: Махачев может подраться с дос Аньосом на одном турнире с Хабибом

Российский боец UFC Ислам Махачев собирается провести поединок этой осенью.

Как сообщает Red Fury MMA, промоушен работает над организацией боя против бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Напомним, 28-летний Махачев за всю карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. У 35-летнего бразильца – 29 боев и 13 поражений. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Добавим, что главным боем турнира UFC 254, который пройдет 25 октября, станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.