Хамзат Чимаев: Я не соревнуюсь с Хабибом, он – номер один в мире по ММА

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, высказался в адрес чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример, он – номер один в мире по ММА.

Моя цель – тоже заключается стать лучшим бойцом ММА. И я им стану», – написал Чимаев в соцсети.

Чеченский боец начал выступление в UFC этим летом. Он установил рекорд, одержав две победы в течение десяти дней.