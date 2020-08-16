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16 августа 10:09
автор: Юрий Нечаев

Стипе Миочич: Кормье – очень крутой парень. Я желаю ему только самого лучшего

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 252.

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич после успешной защиты пояса в поединке с Даниэлем Кормье рассказал о своих дальнейших планах.

«Даниэль — чертовски хороший боец и очень крутой парень. Я желаю ему только самого лучшего. Теперь буду просто наслаждаться жизнью. Мне надо восстановиться, а потом что-нибудь придумаем», — передает слова спортсмена MMA Fighting.

Напомним, Миочич победил Кормье единогласным решением судей в главном поединке UFC 252.

37-летний Стипе одержал 20-ю победу в карьере. Также на его счету три поражения.

У 41-летнего Кормье – 22 победы и три поражения. Еще один поединок признан несостоявшимся. Даниэль является бывшим чемпионом UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

После боя Кормье объявил о завершении карьеры.

источник: MMA Fighting
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