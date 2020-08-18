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18 августа 01:41

Джон Джонс: Официально освобождаю титул в полутяжелом весе

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс заявил, что отказался от титула UFC в полутяжелом весе.

«Только что разговаривал по телефону руководством UFC и готов подтвердить, что освобождаю титул в полутяжелом весе. Он официально открыт. Это было потрясающее путешествие, искренне благодарю всех участников, UFC и, самое главное, моих фанатов.

Когда я в последний раз общался с UFC, разговор по поводу моего гонорара не сложился. Если это когда-то изменится, я с радостью вернусь и вновь буду выступать в тяжелом весе», - написал Джонс в своем твиттере.

Ранее американец попросил аннулировать его соглашение, поскольку глава лиги Дана Уайт отказался устраивать ему бой в тяжелом весе, отметив, что американец требует 30 миллионов долларов.

Добавим, что 33-летний Джонс имеет в своем активе 26 побед при одном поражении в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

источник: Twitter.com
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Джон Джонс: Официально освобождаю титул в полутяжелом весе
Американский боец смешанного стиля Джон Джонс заявил, что отказался от титула UFC в полутяжелом весе.
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