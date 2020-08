Джон Джонс: Официально освобождаю титул в полутяжелом весе

«Только что разговаривал по телефону руководством UFC и готов подтвердить, что освобождаю титул в полутяжелом весе. Он официально открыт. Это было потрясающее путешествие, искренне благодарю всех участников, UFC и, самое главное, моих фанатов.

Когда я в последний раз общался с UFC, разговор по поводу моего гонорара не сложился. Если это когда-то изменится, я с радостью вернусь и вновь буду выступать в тяжелом весе», - написал Джонс в своем твиттере.

Ранее американец попросил аннулировать его соглашение, поскольку глава лиги Дана Уайт отказался устраивать ему бой в тяжелом весе, отметив, что американец требует 30 миллионов долларов.

Добавим, что 33-летний Джонс имеет в своем активе 26 побед при одном поражении в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans.