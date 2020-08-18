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18 августа 11:21
автор: Артур Гичунцев

Гэтжи – о бое с Хабибом: У меня хорошие навыки борьбы, я буду их использовать

Ранее американец пообещал устроить «рубку» в стойке.

Первый номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи высказался перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Моя основная задача – держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать.

У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», – цитирует Гэтжи ТАСС.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 25 октября и возглавит турнир UFC 254.

источник: ТАСС
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Гэтжи – о бое с Хабибом: У меня хорошие навыки борьбы, я буду их использовать
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