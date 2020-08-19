Хабиб Нурмагомедов: Не рассказывайте свои секреты Кормье (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рассказ Даниэля Кормье о его приезде в зал АКА.
Ранее американец сообщил, что 31-летний уроженец Дагестана часто посещал McDonald’s и одевался в секонд-хенде.
Также он заявил, что 31-летний Нурмагомедов, впервые приехав в зал АКА, хвастался видеороликом, где его представляют в качестве бойца UFC.
«Это сейчас он может позволить себе все. Но мы помним Хабиба, как парня, который тренировался в поло и всегда стоял в углу, поскольку не знал языка», – добавил боец из США.
Нурмагомедов выложил его интервью у себя в Instagram и написал: «Не рассказывайте свои секреты Кормье».