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19 августа 09:17
автор: Артур Гичунцев

Хабиб Нурмагомедов: Не рассказывайте свои секреты Кормье (видео)

Россиянин остался недоволен поведением американца.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рассказ Даниэля Кормье о его приезде в зал АКА.

Ранее американец сообщил, что 31-летний уроженец Дагестана часто посещал McDonald’s и одевался в секонд-хенде.

Также он заявил, что 31-летний Нурмагомедов, впервые приехав в зал АКА, хвастался видеороликом, где его представляют в качестве бойца UFC.

«Это сейчас он может позволить себе все. Но мы помним Хабиба, как парня, который тренировался в поло и всегда стоял в углу, поскольку не знал языка», – добавил боец из США.

Нурмагомедов выложил его интервью у себя в Instagram и написал: «Не рассказывайте свои секреты Кормье».

Добавим, что 24 октября россиянин сразится против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

источник: «Советский спорт»
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