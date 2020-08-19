автор: Сергей Ващенко Турнир ACA 109 пройдет в Польше со зрителями

Первый турнир со зрителями лиги пройдет в польском городе Лодзь 20 августа. При этом их число ограничат до 50 процентов. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.