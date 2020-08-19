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19 августа 13:15
автор: Юрий Нечаев

Дана Уайт: Если Джонс захочет попробовать свои силы в тяжелом весе, у меня не будет с этим проблем

Последний раз боец выходил в октагон в феврале 2020 года.

Президент UFC Дана Уайт оценил шансы американца Джона Джонса выступить в тяжелой весовой категории.

«Я думаю, что сейчас он возьмет паузу и займется собственными делами вне октагона.

Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну – это бой, который сейчас состоится в тяжелом весе. Фрэнсис заслужил попытку забрать титул. Многие из лучших четырех-пяти парней готовятся к боям этой осенью. Посмотрим, когда вернется Джонс и какой бой будет иметь для него смысл.

Джон – давний чемпион в полутяжелом весе. На мой взгляд, он самый великий в истории. Если он захочет вернуться и попробовать свои силы в тяжелом дивизионе, у меня не будет с этим проблем. Но сейчас он не может перепрыгнуть через Нганну», – цитирует Уайта MMAJunkie.

Напомним, ранее Джонс заявил, что отказывается от титула UFC в полутяжелом весе. 33-летний американец имеет в своем активе 26 побед при одном поражении в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей.

Чемпионом организации в тяжелом весе является Миочич. 37-летний Стипе одержал 20 побед в карьере при трех поражениях.

источник: MMA Junkie
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Дана Уайт: Если Джонс захочет попробовать свои силы в тяжелом весе, у меня не будет с этим проблем
Последний раз боец выходил в октагон в феврале 2020 года.
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