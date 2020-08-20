СМИ: Махачев сразится с бывшим чемпионом UFC

Россиянин Ислам Махачев узнал имя следующего соперника. Как сообщает MMA Fighting, уроженец Дагестана сразится с бывшим чемпионом UFC Рафаэлем дос Аньосом.
Согласно источнику, этот бой пройдет в рамках турнира UFC 254, который пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, 28-летний Махачев за всю карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. У 35-летнего бразильца – 29 боев и 13 поражений. Он владел титулом в легком весе.
Добавим, что главным боем турнира UFC 254 станет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.
источник: «Советский спорт»