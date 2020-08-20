«Это будет великолепный бой». Менеджер Махачева подтвердил поединок с дос Аньосом

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Ислама Махачева, подтвердил информацию о скором поединке против экс-чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса.
«Это будет великолепный бой», – написал менеджер в своем Instagram, выложив анонс этой встречи.
Бой россиянина и бразильца пройдет на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 24 октября.
Напомним, 28-летний Махачев за всю карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение. У 35-летнего бразильца – 29 боев и 13 поражений. Он владел титулом в легком весе.
источник: «Советский спорт»