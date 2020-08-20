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20 августа 17:41
автор: Юрий Нечаев

Реванш Мачиды и Дэвиса возглавит Bellator 245

Турнир состоится 11 сентября.

Поединок Лиото Мачиды и Фила Дэвиса возглавит турнир Bellator 245, сообщает ESPN.

42-летний Мачида является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бразилец провел в ММА 35 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел девять поражений.

35-летний Дэвис - бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе. В активе американца 21 победа при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще один бой признан несостоявшимся.

Отметим, что в августе 2013 года спортсмены уже встречались между собой. На турнире UFC 163 единогласным решением судей победил Дэвис.

источник: ESPN
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