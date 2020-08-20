Реванш Мачиды и Дэвиса возглавит Bellator 245

Поединок Лиото Мачиды и Фила Дэвиса возглавит турнир Bellator 245, сообщает ESPN.

42-летний Мачида является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бразилец провел в ММА 35 боев, в которых одержал 26 побед и потерпел девять поражений.

35-летний Дэвис - бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе. В активе американца 21 победа при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще один бой признан несостоявшимся.

Отметим, что в августе 2013 года спортсмены уже встречались между собой. На турнире UFC 163 единогласным решением судей победил Дэвис.