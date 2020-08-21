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21 августа 00:08
автор: Виктор Шарафудинов

Федор Емельяненко: Хотелось бы провести бой с Вердумом

У бразильца в прошлом месяце завершился контракт с UFC.

Российский боец Bellator Федор Емельяненко заявил, что хотел бы провести поединок против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе бразильца Фабрисио Вердума.

«Была встреча с президентом Bellator Скоттом Кокером, и мы обсуждали будущее и следующие бои, – цитирует 43-летнего Емельяненко BJ Penn. – Конечно, нам не повезло из-за ситуации с пандемией.

Хотелось бы провести бой с Вердумом. Но я не знаю, будет ли наш бой в Bellator интересен болельщикам».

В прошлом месяце у 43-летнего Вердума завершился контракт с UFC.

Десять лет назад бразилец уже сражался с Емельяненко-старшим и одержал победу уже в первом раунде, успешно применив болевой прием.

источник: BJ Penn
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Федор Емельяненко: Хотелось бы провести бой с Вердумом
У бразильца в прошлом месяце завершился контракт с UFC.
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