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21 августа 10:38
автор: Владислав Корегин

Федор Емельяненко – о бое брата с Исмаиловым: Ему нужно серьезно относиться к каждому поединку

Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал о том, следил ли он за ходом поединка между его братом Александром и Магомедом Исмаиловым.

– Да, я смотрел бой Александра с Исмаиловым. Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни одного шанса сопернику. Александру, как и любому бойцу, надо не расслабляться, а серьезно относиться к каждому поединку. Как только поверил в себя, можешь дать слабинку в подготовке, тогда можно ждать поражения, – сказал Емельяненко в интервью ТАСС.

Напомним, что бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов прошел 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи. По итогам трехраундового противостояния победу техническим нокаутом одержал Исмаилов.

источник: ТАСС
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Федор Емельяненко – о бое брата с Исмаиловым: Ему нужно серьезно относиться к каждому поединку
Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал о том, следил ли он за ходом поединка между его братом Александром и Магомедом Исмаиловым.
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