Федор Емельяненко – о бое брата с Исмаиловым: Ему нужно серьезно относиться к каждому поединку

– Да, я смотрел бой Александра с Исмаиловым. Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни одного шанса сопернику. Александру, как и любому бойцу, надо не расслабляться, а серьезно относиться к каждому поединку. Как только поверил в себя, можешь дать слабинку в подготовке, тогда можно ждать поражения, – сказал Емельяненко в интервью ТАСС.

Напомним, что бой Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов прошел 24 июля на турнире ACA 107 в Сочи. По итогам трехраундового противостояния победу техническим нокаутом одержал Исмаилов.