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21 августа 12:19
автор: Сергей Ващенко

Харатык и Омельчук победили нокаутами на турнире ACA 109

Главным событием ACA 109, прошедшим в польский город Лодзь, стал поединок средневесов – польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.

В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провел успешное добивание, заставив рефери на третей минуте вмешаться в избиение.

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🇵🇱 @RafalHaratyk одерживает вторую победу в лиге и ярко завершает АСА 109!

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

В со-главной битве тяжеловесов Даниэля Омельчука и Томаса Томаса Пакутинскаска судья остановил бой на 5 минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.

Результаты остальных боев вечера

  • Никола Дипчиков победил Горана Релжича техническим нокаутом в 1 раунде
  • Карол Селински победил Люка Барнатта решением судей
  • Аурел Пиртеа победил Лукаша Коперу решением судей
  • Лом-Али Эскиев победил Омера Канкардеслера нокаутом в 1 раунде
  • Миндаугас Вержбицкас победил Камиля Онищука решением судей
  • Дмитрий Побережец победил Адама Палаша техническим нокаутом в 1 ранду
  • Леван Макашвили победил Романа Дика нокаутом во 2 раунде
  • Витеслав Ражноч победил Кристиана Дракслера решением судей.

источник: «Советский спорт»
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Харатык и Омельчук победили нокаутами на турнире ACA 109
Главным событием ACA 109, прошедшим в польский город Лодзь, стал поединок средневесов – польское дерби с участием Петра Штруса и Рафаля Харатыка.
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