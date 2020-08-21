Харатык и Омельчук победили нокаутами на турнире ACA 109

В начале первого раунда Харатек точно пробил левой прямой, посадив Штруса на настил. Быстро восстановившись Петр опять пропустил тяжелую «двойку» в голову. Харатек не оставил ему шансов, провел успешное добивание, заставив рефери на третей минуте вмешаться в избиение.

В со-главной битве тяжеловесов Даниэля Омельчука и Томаса Томаса Пакутинскаска судья остановил бой на 5 минуте первого раунда после отказа Томаса. После пропущенного удара по корпусу он получил травму ребра и не смог продолжить бой. Таким образом, Омельянчук подтвердил статус претендента на титул ACA.