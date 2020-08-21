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Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244
21 августа 15:25
автор: Сергей Ващенко

Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244

22 августа рано утром по московскому времени в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 244.

В главном поединке шоу чемпион организации в полутяжелом весе американец Райан Бейдер сразится с претендентом из России Вадимом Немковым. Секундировать нашего спортсмена будет Федор Емельяненко.

Также на этом турнире выступят россияне Владимир Токов и Валентин Молдавский, которые встретятся в клетке с американцами Крисом Гонсалесом и Роем Нельсоном соответственно.

Файткард турнира Bellator 244

  • 1. Лукас Бреннан (США, 2-0) — Уилл Смит (США, 3-1)
  • 2. Владимир Токов (Россия, 5-0) — Кристофер Гонсалес (США, 4-0)
  • 3. Владислав Парубченко (Украина, 15-1) — Джон де Жезус (США, 10-8)
  • 4. Вебер Алмейда (Бразилия, 3-0) — Салим Мухидинов (Таджикистан, 7-4)
  • 5. Эрик Перез (Мексика, 19-7) — Джош Хилл (Канада, 19-3)
  • 6. Адам Пикколотти (США, 12-3) — Сидни Аутлоу (США, 14-4)
  • 7. Ярослав Амосов (Украина, 23-0) — Марк Леммингер (США, 11-1)
  • 8. Джон Солтер (США, 17-4) — Эндрю Капел (США, 15-6)
  • 9. Рой Нельсон (США, 23-18) — Валентин Молдавский (Россия, 9-1)
  • 10. Джулия Бадд (Канада, 13-3) — Джесси Мили (США, 9-3)
  • 11. Райан Бейдер (США, 27-5) — Вадим Немков (Россия, 11-2). Бой за титул Bellator в полутяжелом весе

источник: «Советский спорт»
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Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244
Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244
22 августа рано утром по московскому времени в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 244.
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