Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244

В главном поединке шоу чемпион организации в полутяжелом весе американец Райан Бейдер сразится с претендентом из России Вадимом Немковым. Секундировать нашего спортсмена будет Федор Емельяненко.
Также на этом турнире выступят россияне Владимир Токов и Валентин Молдавский, которые встретятся в клетке с американцами Крисом Гонсалесом и Роем Нельсоном соответственно.
Файткард турнира Bellator 244
- 1. Лукас Бреннан (США, 2-0) — Уилл Смит (США, 3-1)
- 2. Владимир Токов (Россия, 5-0) — Кристофер Гонсалес (США, 4-0)
- 3. Владислав Парубченко (Украина, 15-1) — Джон де Жезус (США, 10-8)
- 4. Вебер Алмейда (Бразилия, 3-0) — Салим Мухидинов (Таджикистан, 7-4)
- 5. Эрик Перез (Мексика, 19-7) — Джош Хилл (Канада, 19-3)
- 6. Адам Пикколотти (США, 12-3) — Сидни Аутлоу (США, 14-4)
- 7. Ярослав Амосов (Украина, 23-0) — Марк Леммингер (США, 11-1)
- 8. Джон Солтер (США, 17-4) — Эндрю Капел (США, 15-6)
- 9. Рой Нельсон (США, 23-18) — Валентин Молдавский (Россия, 9-1)
- 10. Джулия Бадд (Канада, 13-3) — Джесси Мили (США, 9-3)
- 11. Райан Бейдер (США, 27-5) — Вадим Немков (Россия, 11-2). Бой за титул Bellator в полутяжелом весе
источник: «Советский спорт»