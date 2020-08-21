Бейдер — Немков: файткард турнира Bellator 244

В главном поединке шоу чемпион организации в полутяжелом весе американец Райан Бейдер сразится с претендентом из России Вадимом Немковым. Секундировать нашего спортсмена будет Федор Емельяненко.

Также на этом турнире выступят россияне Владимир Токов и Валентин Молдавский, которые встретятся в клетке с американцами Крисом Гонсалесом и Роем Нельсоном соответственно.

Файткард турнира Bellator 244