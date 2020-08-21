Ярослав Амосов: На Украине карантин был не таким жестким, как в России

– Думаю, на Украине карантин был не таким жестким, как в России. Иногда даже ловил себя на мысли, что в этот период тренировался лучше, чем в обычное время. Почти ничего не работало, оставалось лишь заниматься. Мы с ребятами почти все собирались в одном зале в Киеве. Он должен был открыться за пару дней до начала пандемии, но не успел. Однако хозяин зала связался с нами и сказал, что мы можем заниматься в нем, – приводит слова Амосова RT.

Ранее Амосов поделился мнением о предстоящем поединке между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером на турнире Bellator 244, который пройдет 22 августа в Анкасвилле (США).