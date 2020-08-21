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21 августа 16:26

Ярослав Амосов: На Украине карантин был не таким жестким, как в России

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов рассказал о том, как поддерживал форму во время карантина.

Думаю, на Украине карантин был не таким жестким, как в России. Иногда даже ловил себя на мысли, что в этот период тренировался лучше, чем в обычное время. Почти ничего не работало, оставалось лишь заниматься. Мы с ребятами почти все собирались в одном зале в Киеве. Он должен был открыться за пару дней до начала пандемии, но не успел. Однако хозяин зала связался с нами и сказал, что мы можем заниматься в нем, – приводит слова Амосова RT.

Ранее Амосов поделился мнением о предстоящем поединке между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером на турнире Bellator 244, который пройдет 22 августа в Анкасвилле (США).

источник: «RT на русском»
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