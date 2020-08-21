Ярослав Амосов: Не понимаю, как муж разрешил Ванзант уйти в бокс без перчаток

- Многие считают, что Ванзант - одна из самых симпатичных девушек в ММА. Немного жалко, что она решила перейти в такой вид спорта. Не знаю, зачем Пейдж сделала это, ведь это не самое красивое зрелище. Не понимаю, как муж разрешил ей

Ранее стало известно, что Ванзант подписала соглашение на участие в нескольких боях с Bare Knuckle Fighting Championship.

Добавим, что за свою карьеру в смешанных единоборствах американка, выступая в наилегчайшем дивизионе, провела 12 поединков, в которых одержала восемь побед при пяти поражениях. Последний свой поединок Ванзант провела в июле 2020 года, уступив бразильянке Аманде Рибас.