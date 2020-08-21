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21 августа 18:47

Камил Гаджиев: Немков - пока «темная лошадка»

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.

- Главное, что в этом бою встречаются два топа. Немков - пока «темная лошадка». А Бейдер на победной полосе оставил UFC и с тем же успехом продолжил в Bellator. Он один из сильнейших полутяжеловесов в мире.

Не думаю, что у Бейдера будут проблемы из-за возраста, но у него могут быть сложности со сгонкой веса. У него за плечами много боев на высоком уровне. Психологически он, возможно, будет готов лучше к этому бою, - сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что турнир пройдет 22 августа рано утром по московскому времени в Анкасвилле (США).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Камил Гаджиев: Немков - пока «темная лошадка»
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