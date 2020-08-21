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21 августа 22:47
автор: Виктор Шарафудинов

Валиев и Агапова прошли взвешивание перед турниром UFC on ESPN 15

Бои пройдут в ночь с 22 на 23 августа в Лас-Вегасе.

Бойцы, которые выступят на турнире UFC on ESPN 15, успешно прошли взвешивание накануне своих поединков, подтвердив заявленные весовые категории.

Главным событием вечера станет поединок американца Фрэнки Эдгара и бразильца Педро Муньоса. На официальной церемонии взвешивания Муньос показал на весах 61,6 кг, в то время как Эдгар – 61,4 кг.

В Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье в UFC дебютирует Тимур Валиев. Россиянин сразится с американцем Тревином Джонса в легчайшем весе (до 61 кг).

Спортсменка из Казахстана Мария Агапова (56,9 кг) сразится с американкой Шейной Добсон (57,2 кг).

источник: «Советский спорт»
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