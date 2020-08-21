Валиев и Агапова прошли взвешивание перед турниром UFC on ESPN 15

Бойцы, которые выступят на турнире UFC on ESPN 15, успешно прошли взвешивание накануне своих поединков, подтвердив заявленные весовые категории.

Главным событием вечера станет поединок американца Фрэнки Эдгара и бразильца Педро Муньоса. На официальной церемонии взвешивания Муньос показал на весах 61,6 кг, в то время как Эдгар – 61,4 кг.

В Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье в UFC дебютирует Тимур Валиев. Россиянин сразится с американцем Тревином Джонса в легчайшем весе (до 61 кг).

Спортсменка из Казахстана Мария Агапова (56,9 кг) сразится с американкой Шейной Добсон (57,2 кг).