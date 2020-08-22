Немков возглавит рейтинг лучших бойцов мира по версии Fightmatrix

Россиянин Вадим Немков возглавит рейтинг лучших бойцов полутяжелого веса по версии Fightmatrix.

Это случилось благодаря его победе над американцем Райаном Бэйдером, а также уходу американца Джона Джонса.

Ранее последний оставил титул чемпиона UFC и перебрался в тяжелый дивизион.

28-летний Немков одержал пятую победу в Bellator, не потерпев ни одного поражения. В активе 37-летнего Бэйдера – семь боев, пять побед, одно поражение и один поединок, признанный несостоявшимся.