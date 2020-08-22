Джон Джонс: У России появился новый чемпион, поздравляю

Американец Джон Джонс, выступающий в UFC, прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бэйдером.

«У России появился новый чемпион в полутяжелом весе, поздравляю», – написал 32-летний Джонс в соцсети.

Looks ~* Russia has a light heavyweight champion, congratulations — BONY (@JonnyBones) August 22, 2020

28-летний Немков одержал пятую победу в Bellator, не потерпев ни одного поражения. В активе 37-летнего Бэйдера – семь боев, пять побед, одно поражение и один поединок, признанный несостоявшимся.