Валиев уступил Джонсу во втором раунде в своем дебютном поединке в UFC

На турнире UFC on ESPN 15 российский боец Тимур Валиев уступил сопернику из Гуама Тревину Джонсу. Бой прошел в легчайшем весе.

В первом раунде 30-летний дебютант UFC Валиев владел преимуществом, и Джонс более минуты не отвечал на удары россиянина, но рефери не остановил бой.

Во втором раунде Тимур оказался на полу и пропустил серию ударов, после чего было принято судейское решение в пользу бойца из Гуама.

30-летнему Джонсу присудили победу техническим нокаутом.

Валиев потерпел третье поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Также на его счету 16 побед.