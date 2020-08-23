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23 августа 01:55
автор: Виктор Шарафудинов

Валиев уступил Джонсу во втором раунде в своем дебютном поединке в UFC

Поединок состоялся в Лас-Вегасе.

На турнире UFC on ESPN 15 российский боец Тимур Валиев уступил сопернику из Гуама Тревину Джонсу. Бой прошел в легчайшем весе.

В первом раунде 30-летний дебютант UFC Валиев владел преимуществом, и Джонс более минуты не отвечал на удары россиянина, но рефери не остановил бой.

Во втором раунде Тимур оказался на полу и пропустил серию ударов, после чего было принято судейское решение в пользу бойца из Гуама.

30-летнему Джонсу присудили победу техническим нокаутом.

Валиев потерпел третье поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Также на его счету 16 побед.

У Джонса 13 побед и шесть поражений.

Главным событием турнира в Лас-Вегасе станет поединок американца Фрэнки Эдгара и бразильца Педро Муньоса.

источник: «Советский спорт»
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Валиев уступил Джонсу во втором раунде в своем дебютном поединке в UFC
Поединок состоялся в Лас-Вегасе.
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