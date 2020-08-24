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24 августа 16:14
автор: Юрий Нечаев

Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов в UFC

Россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых бойцов в UFC.

По информации Daily Mail, заработок россиянина составил 8,6 миллиона долларов. Больше Хабиба зарабатывают ирландец Конор Макгрегор (около 12 миллионов) и спортсмен из Нидерландов Алистар Оверим (8,7 миллиона).

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

В активе американца 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.

источник: The Daily Mail
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Нурмагомедов вошел в тройку самых высокооплачиваемых бойцов в UFC
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