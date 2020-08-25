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25 августа 18:55
автор: Юрий Нечаев

Миочич - о реванше с Нганну: Я намерен доминировать и победить

Первый бой состоялся в 2018 году.

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от второго поединка с французом Фрэнсисом Нганну.

«Нганну стал лучше с момента нашей первой встречи. Он побеждает всех в первом раунде. Однако в реванше будет все то же самое, что и в тот раз. Я намерен доминировать и победить», - цитирует американца ESPN.

Напомним, в январе 2018 года Миочич победил Нганну единогласным решением судей. 38-летний американец за свою карьеру в ММА одержал 20 побед и потерпел три поражения.

Победная серия Нганну составляет четыре поединка. В каждом из этих боев он нокаутировал соперника уже в первом раунде. В активе 33-летнего француза 15 побед при трех поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.

источник: ESPN
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Миочич - о реванше с Нганну: Я намерен доминировать и победить
Первый бой состоялся в 2018 году.
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