Тайсумов может вернуться в UFC и провести поединок в октябре

Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов может выступить на одном из октябрьских турниров UFC.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Майрбек может провести бой на одном из октябрьских турниров UFC», - сказал собеседник агентства.

Напомним, Тайсумов выступал в UFC с 2014 года. За шесть лет боец провел девять поединков, одержал семь побед и потерпел два поражения.

В последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где проиграл бразильцу Карлосу Диего Феррейре и прервал серию из шести побед.