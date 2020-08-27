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27 августа 10:24
автор: Артур Гичунцев

Жорж Сен-Пьер: Хабиб – лучший боец мира

За всю карьеру в ММА он провел 28 боев и одержал 28 побед.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова, а также рассказал о своем отношении к весогонке.

«Хабиб – лучший боец мира. Он выступает в весовой категории до 70 кг, но я уверен, что он тяжелее меня. К тому же он моложе и ему проще согнать лишние килограммы.

Честно говоря, я никогда не был поклонником весогонки. После таких вещей тяжело прийти в себя. Вне боев вес Хабиба примерно 90 кг. Я же никогда столько не весил», – заявил Сен-Пьер в интервью BT Sport.

Будучи бойцом UFC, Сен-Пьер выиграл 20 боев и потерпел два поражения. Что касается Нурмагомедова, то 31-летний россиянин – чемпион UFC в легком весе.

Ранее он заявил, что хочет сразиться с канадцем в апреле 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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Жорж Сен-Пьер: Хабиб – лучший боец мира
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