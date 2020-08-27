Фабрисио Вердум: Нокаутирую Емельяненко в первом раунде

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум высказался о возможном поединке против россиянина Федора Емельяненко.

«Это будет легендарный бой. Я побил его в 2010 году и потряс весь мир. Возможно, я сделаю это снова.

Уверен, что нокаутирую Федора в первом раунде. Я быстро разберусь с ним», – приводит слова Вердума MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что 43-летний бразилец готов подписать контракт с Bellator. Емельяненко, в свою очередь, поддержал идею с проведением реванша.