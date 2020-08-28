Стерлинг раскрыл план на бой с Петром Яном

Топовый боец UFC Альджамейн Стерлинг высказался перед боем против чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна.

«Постараюсь перевести его в партер и там решить исход поединка. На моей стороне преимущество в скорости. Конечно, Ян неплохо дерется в стойке. У него хороший удар, но для меня это не проблема. Посмотрим, как он выдержит прессинг с моей стороны», – сказал американец для YouTube-канала Майкла Биспинга.

За всюе карьеру в ММА 27-летний россиянин одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У 31-летнего Стерлинга – 19 побед и три поражения.