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29 августа 08:07
автор: Артур Гичунцев

Сен-Пьер может отказаться от боя с Нурмагомедовым

Он завершил карьеру зимой 2019 года, но готов вернуться ради боя с россиянином.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер сообщил, что может отказаться от боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я уже не в том возрасте, чтобы «гонять» вес. Мне 39 лет. Честно говоря, я никогда не был поклонником этого процесса.

Хабиб намного моложе. Он легче перенесет весогонку. Я же уверен, что это может сказаться на моем здоровье», – заявил Сен-Пьер в интервью BT Sport.

Будучи бойцом UFC, канадец выиграл 20 боев и потерпел два поражения. Что касается Нурмагомедова, то 31-летний россиянин – чемпион UFC в легком весе.

Ранее он заявил, что хочет сразиться с канадцем в апреле 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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