Анклаев и Куцелаба провели дуэль взглядов (видео)

В воскресенье, 30 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8.
В рамках этого ивента выступит российский боец ММА Магомед Анклаев. Ему предстоит реванш с молдаванином Ионом Куцелабой.
За день до поединка спортсмены прошли процедуру взвешивания. Оба показали одинаковый результат – 92,9 кг.
Также бойцы провели битву взглядов:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добавим, что главным событием вечера станет бой американца Энтони Смита и серба Александра Ракича.
источник: «Советский спорт»