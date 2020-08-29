Анклаев и Куцелаба провели дуэль взглядов (видео)

В воскресенье, 30 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8.

В рамках этого ивента выступит российский боец ММА Магомед Анклаев. Ему предстоит реванш с молдаванином Ионом Куцелабой.

За день до поединка спортсмены прошли процедуру взвешивания. Оба показали одинаковый результат – 92,9 кг.

Также бойцы провели битву взглядов:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 28 Авг 2020 в 11:03 PDT

Добавим, что главным событием вечера станет бой американца Энтони Смита и серба Александра Ракича.