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29 августа 11:12
автор: Артур Гичунцев

Агент Миранчука: Ждем личного контракта от «Аталанты»

Ранее сообщалось, что хавбек уже подписал пятилетнее соглашение и будет получать два млн евро за сезон.

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал, как обстоят дела с переходом в «Аталанту».

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива.

Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали – сделка возможно и произойдет», – сказал Шпинев Нобелю Арустамяну.

По информации СМИ, 24-летний Миранчук обошелся итальянскому клубу в 15 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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