Агент Миранчука: Ждем личного контракта от «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, рассказал, как обстоят дела с переходом в «Аталанту».

«Президенты «Локомотива» и «Аталанты» общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива.

Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали – сделка возможно и произойдет», – сказал Шпинев Нобелю Арустамяну.

По информации СМИ, 24-летний Миранчук обошелся итальянскому клубу в 15 млн евро.