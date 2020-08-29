Миочич отказался от боя с Нганноу и хочет перейти в бокс

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не хочет драться с Фрэнсисом Нганноу. По его словам, ему интересен переход в бокс.

«Я уже много раз говорил, что выиграю реванш с Нганноу. Это скучно. Думаю, переход в бокс намного интереснее», – приводит слова американца ESPN MMA.

Напомним, 37-летний Миочич одержал 20 побед и потерпел три поражения. Что касается Нганноу, то он идет с победной серией из четырех боев и занимает второе место в рейтинге.

Добавим, что американец победил камерунского бойца зимой 2018 года.