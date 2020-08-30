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30 августа 06:51
автор: Артур Гичунцев

UFC Vegas 8. Ракич победил Смита, Лоулер уступил Магни

Ивент прошел в Лас-Вегасе (США).

В воскресенье, 30 августа состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8.

Главным событием вечера стал бой американца Энтони Смита и представителя Сербии Александра Ракича. Встреча прошла все три раунда и завершилась в пользу Ракича по решению судей.

В со-главном поединке американец Робби Лоулер уступил соотечественнику Нилу Магни. Этот поединок также прошел всю дистанцию, а победитель был выявлен судейским решением.

Добавим, что в рамках этого турнира должен был выступить россиянин Магомед Анкалаев. Его реванш с Ионом Куцелабой отменили, поскольку молдавский боец заболел коронавирусом.

источник: «Советский спорт»
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