UFC Vegas 8. Ракич победил Смита, Лоулер уступил Магни

В воскресенье, 30 августа состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8.

Главным событием вечера стал бой американца Энтони Смита и представителя Сербии Александра Ракича. Встреча прошла все три раунда и завершилась в пользу Ракича по решению судей.

В со-главном поединке американец Робби Лоулер уступил соотечественнику Нилу Магни. Этот поединок также прошел всю дистанцию, а победитель был выявлен судейским решением.

Добавим, что в рамках этого турнира должен был выступить россиянин Магомед Анкалаев. Его реванш с Ионом Куцелабой отменили, поскольку молдавский боец заболел коронавирусом.