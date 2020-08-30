Орловский – про Петра Яна: С гопником драться не буду

Белорус Андрей Орловский, выступающий в тяжелом весе UFC, рассказал о своем отношении к россиянину Петру Яну.

Ранее уроженец Красноярского края назвал Орловского «шкурой». Такое заявление он сделал после того, как последний проигнорировал его победу в титульном поединке и поздравил только тренерский штаб.

Один из пользователей Instagram поинтересовался у белоруса, будет ли он драться с Яном, и тот заявил: «С гопником драться не буду».

Ранее Ян заявил, что готов подраться с Орловским при встрече.

Добавим, что россиянин выиграл титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одолев бразильца Жозе Альдо. Это случилось 12 июля 2020 года.