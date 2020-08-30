Экс-чемпион UFC: Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес выразил надежду, что его соотечественник Джастин Гэтжи одолеет россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Мне нравится Гэтжи. Этот парень заслужил титульный поединок и щедрый контракт. Он победил несколько серьезных оппонентов. Надеюсь, Джастин уберет с дороги Хабиба», – цитирует Альвареса South China Morning Post.

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254.