Даниэль Кормье: Надо понимать, когда пришло время уходить

Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

«Я больше не собираюсь драться. Я впервые в карьере проиграл два боя. Надо понимать, когда пришло время. И эта действительность — одна из причин, почему я получил тот удар справа от Миочича. Просто я старше, нельзя бороться против времени.

Все эти молодые бойцы только продолжают прогрессировать. А мое время, вероятно, прошло. Я не буду больше драться», — приводит слова Кормье mmafighting.com.

Напомним, американец является бывшим чемпионом UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

15 августа Миочич победил Кормье решением судей в главном поединке UFC 252.