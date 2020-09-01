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01 сентября 00:13
автор: Юрий Нечаев

Даниэль Кормье: Надо понимать, когда пришло время уходить

Боец дважды подряд проиграл Стипе Миочичу.

Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

«Я больше не собираюсь драться. Я впервые в карьере проиграл два боя. Надо понимать, когда пришло время. И эта действительность — одна из причин, почему я получил тот удар справа от Миочича. Просто я старше, нельзя бороться против времени.

Все эти молодые бойцы только продолжают прогрессировать. А мое время, вероятно, прошло. Я не буду больше драться», — приводит слова Кормье mmafighting.com.

Напомним, американец является бывшим чемпионом UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

15 августа Миочич победил Кормье решением судей в главном поединке UFC 252.

41-летний Кормье одержал 22 победы при трех поражениях в ММА. Еще один поединок признан несостоявшимся.

источник: MMA Fighting
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