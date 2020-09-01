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01 сентября 01:25
автор: Юрий Нечаев

Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator

По контракту с промоушеном россиянину осталось провести один бой.

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился информацией о своем будущем.

«Скорее всего, останусь здесь. Но все зависит от того, какие предложения поступят от Bellator и UFC. Для меня главное — выступать. Не скрою, когда не было боев, было тяжеловато», - цитирует спортсмена Russia Today.

Напомним, 22 августа Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях (5-0 в Bellator).

источник: Russia Today
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Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator
По контракту с промоушеном россиянину осталось провести один бой.
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