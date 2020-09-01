Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился информацией о своем будущем.

«Скорее всего, останусь здесь. Но все зависит от того, какие предложения поступят от Bellator и UFC. Для меня главное — выступать. Не скрою, когда не было боев, было тяжеловато», - цитирует спортсмена Russia Today.

Напомним, 22 августа Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях (5-0 в Bellator).