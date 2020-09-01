ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 сентября 06:09

Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи

Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Джастином Гэтжи.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы отвечаю поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

На сегодняшний день в активе россиянина 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года, удушающим приемом победив американца Дастина Порье.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Количество электромобилей в России приблизилось к восьми тысячамСтартовало производство новой специальной версии LADA - Granta Cross QuestВыяснилось, почему произошел потоп в Третьяковской галерееСоболенко снялась топлесЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаБудущий трансфер Головина оценили в 80 миллионов евро
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи
Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
01.09.2020 06:09
ММА
Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator
По контракту с промоушеном россиянину осталось провести один бой.
01.09.2020 01:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Олейник может провести свой следующий поединок в декабре
Спортсмен восстанавливается после операций на руке.
01.09.2020 00:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Даниэль Кормье: Надо понимать, когда пришло время уходить
Боец дважды подряд проиграл Стипе Миочичу.
01.09.2020 00:13
ММА
автор: Юрий Нечаев
Виктор Немков подписал контракт с Bellator
Спортсмен является бывшим чемпионом М-1.
31.08.2020 23:03
ММА
автор: Юрий Нечаев
Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком против Морозова из Казахстана
Бой запланирован на 25 октября.
31.08.2020 18:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Ортега и Корейский Зомби сразятся 17 октября
Их поединок станет главным событием вечера.
31.08.2020 12:44
ММА
автор: Артур Гичунцев
Диллашоу анонсировал свое возвращение и пообещал отобрать титул чемпиона UFC у Яна
Американец отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
30.08.2020 14:33
ММА
автор: Юрий Нечаев
Экс-чемпион UFC: Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба
Их бой состоится 24 октября.
30.08.2020 08:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Орловский – про Петра Яна: С гопником драться не буду
Бойцы продолжают словесную перепалку.
30.08.2020 07:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика