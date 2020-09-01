Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Джастином Гэтжи.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы отвечаю поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

На сегодняшний день в активе россиянина 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года, удушающим приемом победив американца Дастина Порье.