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01 сентября 15:56
автор: Виктор Шарафудинов

Президент Bellator надеется организовать бой Федора Емельяненко с Броком Леснаром

В прошлом американец был чемпионом UFC в тяжелом весе.

Глава Bellator Скотт Кокер собирается организовать поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Броком Леснаром.

«Этот бой нам интересен, если Брок действительно свободен. Такого поединка еще никогда не было!» – цитирует слова Кокера журналист Ариэль Хельвани у себя в твиттере.

Леснар с 2008 по 2010 годы был чемпионом UFC в тяжелом весе, но в основном выступал в рестлинге. Всего на счету 43-летнего американца лишь девять боев в профессиональных смешанных единоборствах (пять побед, три поражения, а один из поединков был признан несостоявшимся).

В активе 43-летнего Емельяненко, у которого действующий контракт с Bellator, 39 побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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Президент Bellator надеется организовать бой Федора Емельяненко с Броком Леснаром
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