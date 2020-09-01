Президент Bellator надеется организовать бой Федора Емельяненко с Броком Леснаром

Глава Bellator Скотт Кокер собирается организовать поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Броком Леснаром.

«Этот бой нам интересен, если Брок действительно свободен. Такого поединка еще никогда не было!» – цитирует слова Кокера журналист Ариэль Хельвани у себя в твиттере.

Леснар с 2008 по 2010 годы был чемпионом UFC в тяжелом весе, но в основном выступал в рестлинге. Всего на счету 43-летнего американца лишь девять боев в профессиональных смешанных единоборствах (пять побед, три поражения, а один из поединков был признан несостоявшимся).

В активе 43-летнего Емельяненко, у которого действующий контракт с Bellator, 39 побед и шесть поражений.