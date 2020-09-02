Хабиб Нурмагомедов вылетит в Дубай 10 сентября

Российский боец Хабиб Нурмагомедов 10 сентября отправится в Дубай, где начнет основной этап подготовки к поединку против американца Джастина Гэтжи.

«10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес», – рассказал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов в интервью ТАСС.

Свой предыдущий бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона UFC в легком весе победой над американцем Дастином Порье. Нурмагомедов, которому 20 сентября исполнится 32 года, выиграл все 28 своих поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

31-летний Гэтжи является временным чемпионом UFC в легком весе после майской победы над другим американцем Тони Фергюсоном. В активе Джастина 22 победы и два поражения.