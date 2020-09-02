ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 10:29
автор: Виктор Шарафудинов

Хабиб Нурмагомедов вылетит в Дубай 10 сентября

Поединок чемпиона UFC в легком весе запланирован на 24 октября.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов 10 сентября отправится в Дубай, где начнет основной этап подготовки к поединку против американца Джастина Гэтжи.

«10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес», – рассказал менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов в интервью ТАСС.

Свой предыдущий бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона UFC в легком весе победой над американцем Дастином Порье. Нурмагомедов, которому 20 сентября исполнится 32 года, выиграл все 28 своих поединков в профессиональных смешанных единоборствах.

31-летний Гэтжи является временным чемпионом UFC в легком весе после майской победы над другим американцем Тони Фергюсоном. В активе Джастина 22 победы и два поражения.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России за пять лет планируют построить 1,3 тыс. газовых заправокФёдор Чалов не сыграет за молодёжную сборнуюСтартовало производство новой специальной версии LADA - Granta Cross QuestВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмРэперы Pusha T и Logic стали совладельцами Chaos
Хабиб Нурмагомедов вылетит в Дубай 10 сентября
Поединок чемпиона UFC в легком весе запланирован на 24 октября.
02.09.2020 10:29
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Олейник опубликовал в инстаграме фото после двух операций за десять дней
В нынешнем году 43-летний боец провел в UFC уже три поединка.
01.09.2020 16:57
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Президент Bellator надеется организовать бой Федора Емельяненко с Броком Леснаром
В прошлом американец был чемпионом UFC в тяжелом весе.
01.09.2020 15:56
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи
Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
01.09.2020 06:09
ММА
Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator
По контракту с промоушеном россиянину осталось провести один бой.
01.09.2020 01:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Олейник может провести свой следующий поединок в декабре
Спортсмен восстанавливается после операций на руке.
01.09.2020 00:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Даниэль Кормье: Надо понимать, когда пришло время уходить
Боец дважды подряд проиграл Стипе Миочичу.
01.09.2020 00:13
ММА
автор: Юрий Нечаев
Виктор Немков подписал контракт с Bellator
Спортсмен является бывшим чемпионом М-1.
31.08.2020 23:03
ММА
автор: Юрий Нечаев
Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком против Морозова из Казахстана
Бой запланирован на 25 октября.
31.08.2020 18:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Ортега и Корейский Зомби сразятся 17 октября
Их поединок станет главным событием вечера.
31.08.2020 12:44
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика